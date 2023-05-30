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2023-05-30

【KK星期二】 B站業績前瞻｜廣發証券擬收購惠理集團 咩玩法？｜傳馬斯克將訪華！

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股於期結日仍難扭近期弱勢，輕微高開23點後反覆向下，以半日最低位18369點收市，半日成交不足500億元，大市想反彈仍欠甚麼催化劑？五窮已到尾聲﹑六絕還會遠嗎？內地物流數據出爐，在內地經營復甦進程未如理想下，整體錄輕微增長已收貨？嗶哩嗶哩(09626)本周四（6月1日）將壓軸放榜，大行績前普遍看好遊戲業務增長，KK料哪一分項會成市場焦點？B站有望入圍下一批遊戲版號嗎？據報廣發証券(01776)擬斥資11億港元收購惠理集團(00806)兩成股權，刺激惠理集團股價高開15%後升幅大為收窄至約2%，反映收購利好只屬短暫？持貨者即日鮮方為上策？預料是次收購對廣發証券拓展業務成效多大？另外關注特斯拉（TSLA）行政總裁馬斯克將到訪中國的傳聞，對新能源車行業的影響！

 

 

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