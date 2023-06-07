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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康





距離聯儲局6月加息尚有一個星期時間，聯儲局官員已經踏入靜默期，市場預計6月暫停加息機會率高達81.7%，主要原因與美國財政部發債規模大有關？美國政府兩日累計發行逾3000億美元債券，華爾街預計今年第三季舉債規模可能會超過1兆美元，對股市、債市、銀行存款都會帶來的衝擊有多大？隔晚超微AMD漲5%不等，除了受惠AI熱炒之外，有投資機構亦看好其新產品發展，惟現估值過分高企，並非入市好時機？

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