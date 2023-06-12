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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

上周澳洲儲備銀行及加拿大央行議息後皆宣布加息25基點，令市場大感意外，本周聯儲局、歐洲央行及日本央行先後公布議息結果，歐洲央行偏鷹，而日本央行亦傾向維持鴿派立場，惟聯儲局官員貨幣政策立場不一致，今次會議會否意外加息？若不加息，屬暫停或者結束加息周期？美匯指數近期反彈受制105後反覆下跌，下半年走勢偏弱？

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