加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

全球金融市場本星期迎來超級議息周，投資者靜待美國通脹數據，以及聯儲局最新的議息結果。不過離岸人民幣今早再貶至六個半月低，曾報7.1749，港股今早小幅低開後挫曾逾百點，半日跌幅收窄。過去一段時間港股成交額低迷，意味市場根本上沒有資金和動力向上，預料港股繼續「有波幅無升幅」？人民銀行調降7天期逆回購利率10個基點至1.9厘，分析預算本月15日的MLF與20日的LPR都將跟隨下調，對內銀股影響有多？相比之下中資電訊股更值博？郭思治的愛股中移動(00941)仍然處於收集區？

影片網址：https://youtube.com/live/BadQtC_f5Ls

►把時間軸拉到00:24開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情