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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國5月CPI增速創兩年以來最低，反映通脹有降溫跡象？市場預計6月暫停加息，惟加息周期仍未結束，Andrew則認為美國息口已經見頂，暫停加息有甚麼風險要留意？Tesla(TSLA)連升12日，9天RSI升至94水平，反映股份已嚴重超買，木頭姐Cathie Wood於周一減持39萬股，有貨投資者宜跟隨拋售股份嗎？蘋果(AAPL)周一股價創新高，市值一度逼近3萬億，有傳9月推出新型號iPhone15將會加價，但環球手機銷售疲弱，蘋果股價可維持增長動力嗎？

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