加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

上周四英倫銀行議息後宣布大幅加息50基點，政策利率升至5厘，較美國聯邦基金利率僅低25基點，英國5月份通脹率維持在8.7%，為G7之中最高，大幅加息是否反映英倫銀行決心壓抑通脹，指標利率有望超越聯邦基金利率，英鎊兌美元今年以來表現為G10中最佳，後市看高一線？不過，英國去年第四季及今年首季GDP僅按季增長0.1%，英倫銀行準備犧牲經濟以降通脹？另一方面，美元兌日圓升至143水平，日本財務省隨時干預匯價，日圓逢低買入值博？

影片網址：https://youtube.com/live/SoB_7DDrJXQ

►把時間軸拉到00:46開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加