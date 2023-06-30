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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

資深財經分析師 熊麗萍

國農證券董事總經理 林家亨

iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

今年以來港股表現跑輸其他亞洲市場，半年結仍於萬九點關口徘徊，下半年有無機會造好？仲有邊個板塊可以吼實？在大市動盪的情況下，幾位股評人又有咩金句可以鼓勵大家？Hot Talk1點鐘特備節目《名嘴齊齊Talk》，請來著名股評人林家亨、熊麗萍、溫鋼城同溫傑，在Conrad港麗酒店的Nicholini's一邊嘆下午茶，一邊談政論經。探討完下半年港股展望及目標區間，今集當然唔少得要向觀眾大派心水股「冧巴」，齊齊在股海急流中賺多啲！6月30號下午一點鐘，名嘴齊齊Talk，你豈能錯過！

影片網址：https://youtube.com/live/AaP29TGvxrk

►把時間軸拉到00:36開始 — 節目開始

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