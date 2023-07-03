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嘉賓：Z.com Forex外匯研究部經理 徐茂洪

美國聯儲局在6月份會議維持利率不變，但主席鮑威爾表示年內仍有可能加息一至兩次，聯邦基金利率上限有機會升至5.75厘。然而，日本央行維持寬鬆貨幣政策，美日息差持續擴大令日圓受壓，上周五美元兌日圓更升上145水平後，11月遭日本財務省干預的水平，隨著美日息差進一步擴大，日圓弱勢難扭轉？然而，面對財務省干預的風險增加，美元兌日圓如何部署？另外，英國5月通脹率維持在8.7%，經濟陷入滯脹，貨幣政策如何制訂？澳洲儲備銀行周二議息，綜合市場預測為加息25基點，澳元有望走強？

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