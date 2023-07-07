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嘉賓：香港財務專業協會主席 邵志堯

網購方便又快捷，但想買得划算，用甚麼信用卡有更多現金回贈？有邊幾間最高達6%以上？今集幫大家比較不同信用卡的網購優惠。隨著社會逐漸復常，大家除了消費增加，高息環境下，投資、理財方面又應該如何部署？香港財務專業協會主席邵志堯今集除了會分享網購貼士，並會分析現時市況應如何部署理財策略。

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