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嘉賓：資深財經分析師 陳欣

美國6月份非農就業職位增加20.9萬，失業率微跌0.1個百分點至6.6%，時薪按年維持上升4.4%。數據反映美國勞工市場表現維持穩健，利率期貨投資者預期7月份會議加息25基點的機會率達到92.4%，但預期下半餘下時間維持利率不變。不過，美國財長耶倫表示，就業市場表現仍然強勁，但預期就業職位增長將會放緩，且仍不能完全排除美國將會陷入經濟衰退。美匯指數回落至102水平。另外，本周三新西蘭及加拿大央行公布議息，預期前者維持利率不變，後者加息25基點，當晚美國勞工部亦公布6月份CPI，預期按年升幅急降至3.1%，美匯將會向下突破收窄三角形走勢？

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