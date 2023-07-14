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嘉賓：中原地產創辦人 施永青

樓市在今年經歷了不同的市場情緒，年初疫情減退，內地與香港重新全面通關、社會復常，樓市成交數量大幅上升，高峰在2月至3月間，根據城市領先樓價指數，樓價在今年上半年也反彈了6.71%。可惜樂觀情緒只維持了3個月左右，踏入4月份成交卻明顯下降，5月及6月成交量繼續萎縮，樓市在半年間由冷變熱，再由熱變冷，轉變之快非常罕見，反映樓市已發出健康警號。金管局上周宣布放寬住宅按揭成數，中原地產創辦人施永青對新措施表示歡迎，不過認為放寬按揭作用正面但不突出。因為放寬按揭屬技術性因素，並非從根本性改變市民置業意向。另外，最近買家對入市抱猶豫態度。不少人士選擇租樓。買樓收租的行為在高息的情況下，短線投資變得無利可圖，可供出租單位變得買少見少，租賃交易大增，相信租金向上相信是無法逆轉。

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