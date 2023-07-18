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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地公布第二季經濟數據差過預期，其中6月社會消費品零售總額較5月顯著回落，數據反映內地正面臨經濟失速？上證指數復打穿3200關，港股昨日因風暴影響全日停市，復市後低開89點，跌勢隨即轉急，不足15分鐘跌幅擴大至逾400點，半日仍挫420點。停市後港股仍難逃一跌，今日若然落到18900補裂口，走勢上會否更健康？中國最新人工智能產業監管文件刪去多個嚴格要求，可被視為放鬆對人工智能監管？對行業前景利好作用有多大？中國恒大(03333)死線前補發業績，兩年共蝕5812億元人民幣，內房股今早普遍捱沽，數字差是意料之內？仍然持布內房股的投資者如何是好？

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