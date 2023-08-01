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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

美股反覆向好，三大指數連升第二日，反映中概股表現的金龍中國指數亦錄兩連漲。恒指三日累漲逾700點後，今早高開132點，之後升幅曾經一度擴大至逾200點。不過中國製造業活動再陷收縮，財新7月中國製造業採購經理指數（PMI）回落至49.2，較6月跌1.3個百分點，時隔兩月再次錄得50以下的收縮區間，亦遜於市場預期的50.1。現時港股9日RSI接近70水平，相信整固完有力再上？短期目標在什麼水平？滙豐(00005)中午公布中期業績，一如市場預期派息10美仙，列帳基準稅前盈利升1.5倍，不過中期列賬基準預期信貸損失13億美元。KK將會同大家分析業績要點，以及股價表現！





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