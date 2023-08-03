加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：

評級機構惠譽突下調美國信貸評級，觸發環球股匯債波動，港股昨日失守兩萬關，今日繼續向下，低開113點後，在19500水平徘徊，半日跌幅收窄但仍跌XX點。踏入8月份港股已連跌兩個交易日，恒指上周累升1700多點，高見20330點後，已回吐了近一半，內地政策憧憬已炒完？港股8月份繼續炒上落？為提振中國內需市場，國家發改委等部門發布「關於恢復和擴大消費的措施」，涉及六大方面、20條措施，包括穩定汽車和住房等大宗消費，豐富文旅消費及優化小額消費信貸等。措施將如何幫助刺激內需消費？消費股中汽車股仍然是首選？百威亞太(01876)上半年溢利倒退8%，加上不派中期息，今早低開5.5%後愈跌愈深，一度質穿17元水平。夏天一向是啤酒的熱銷季節，現時是否買入的好時機？停牌逾16個月的恒大物業(06666)今日復牌即急插逾50%，低見1.13元。目前琅睇實恒大物業的前途要睇中國恒大(03333)會否重組成功，兼順利復牌。其實恒大物業本身無大問題，停牌都是版母企中國恒大所累，如果打算小注博反彈是否可取？

影片網址：https://youtube.com/live/09mDPoIHNYw

►把時間軸拉到01:10開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加