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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國7月份零售銷售按月增速加快至0.7%，連升4個月，並好過預期升0.4%，期內扣除汽車和汽油的銷售增1%，亦勝預期。數據反映美國息口仍然有上調空間？美債孳息不斷攀升，以及美國大型銀行可能遭調低信貸評級，標指銀行股指數一度下瀉3%，美股周二顯著受壓，三大指數跌幅齊逾1%。事件有可能引發股災？現在是沽空美股時機？特斯拉(TSLA)在美國推出Model S房車及運動多功能型(SUV) Model X的新版電動車，續航力較短，售價較原先版本足足少了1萬美元。TESLA股價即挫2.8%，市場憂慮新車進一步降低公司的毛利率？利率持續高企下，房地產市場面臨不少壓力，不過，股神巴菲特於上季買入3家美國房地產公司，涉及價值約8.14億美元。反映巴菲特都睇好美國樓市反彈？相闔股份今年以來一直在高位徘徊，投資者想吼入，現時又是否好時機？

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