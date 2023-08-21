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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

人民銀行本月公布的LPR再一次讓外界跌破眼鏡，8月一年期LPR為3.45%，較7月下降10基點，遜於預期；而五年期以上LPR意外地維持不變為4.2%。不過人民銀行、金融監管總局、中證監上星期聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作，今次出招力度能否撐住人民幣？恒大事件令市場憂慮中國經濟現況或惡化，市場避險情緒升溫，美國10年期和30年期國庫券孳息率，分別升至2007年和2011年以來的最高水平。至於美元滙價靠穩，美滙指數低見兩周高位103.68後有回吐。美債息未來仍有進一步上升的空間？將如何影響美元走勢？另外，日圓上星期跌至9個月低位146.56兌每人民幣後，本周初回升至145水平。日本央行會否再出手干預日圓？





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