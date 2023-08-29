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2023-08-29

【KK星期二】內地政策利好作用短暫？| 商湯半年蝕逾30億 累股價創今年低？| 比亞迪績後部署策略

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地採取多項支持經濟措施，刺激AH股連日向上，惟恒指半日收市未能衝破18500點，加上大行指內地救市措施力度不足，對大市利好作用有限，恒指短線勢必回落？商湯(00020)半年蝕逾31億，毛利率較去年同期下跌20.7個百分點，主要因為投入AI發展產生成本，集團前景如何判斷？新能源車股龍頭比亞迪(01211)上日（28日）收市後亦公布中期業績，上半年純利按年大增兩倍至逾109億元人民幣，符盈喜預期；毛利率則交出驚喜，有近5個百分點增長。集團對下半年展望看得相對樂觀，但內地民眾消費力仍未完全恢復下，下半年要維持強勁增長難度高？同業競她增加，又會否為比亞迪帶來威脅？

 

 

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