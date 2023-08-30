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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國勞工部調查顯示，7月份職位空缺降至882.7萬個，為逾兩年低位，並遠少過預期的950萬個。加上8月份會議局消費信心指數急降至106.1，最新經濟數據欠佳帶動債息回落，美股周二反覆造好，道指一度揚升逾300點，收市仍貼近全日高位，為連升第3個交易日。而標指漲1.45%，報4497點，下個目標可以睇幾多？美股強勢持續，是否與憧憬聯儲局息口見頂有關？越南電動車生產商VinFast(VFS)股價上日一度回吐43.8%，不過就算計入周二的最新暴跌後，VinFast市值仍接近1070億美元，比資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）與聯邦快遞（FedEx）等公司市值還高。VinFast是否有「炒過龍」的問題？惠普(HPE)季度收入遜預期，公司鑒於主要市場中國的需求前景不明朗，更向下修訂集團今年盈利預測。下半年有開學季及年底的假期購物季因素，能否帶動業績造好？

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