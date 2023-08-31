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2023-08-31

【比比星期四】打風前夕港股續窄幅上落 九月點部署？｜內地製造業PMI勝預期｜業績期尾聲 比比同你逐隻睇

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　港股月結日暫時呈先高後低格局，高開近百點後曾升184點，高見18667點，不過隨即轉跌，半日仍跌48點。大市再次試企20天線（現處18537）失敗，繼續橫行整固，有何方法應對窄幅市？九月份大市值得看好嗎？國家統計局公布，8月份製造業採購經理指數（PMI）升至49.7，比上月上升0.4個百分點，高於市場預期的49.2，但連續5個月處收縮區，反映內地經濟仍無明顯轉好？大市業績期步入尾聲，不過近期仍然有比亞迪(01211)、蒙牛乳業(02319)、碧桂園(02007)公布中期業績，各份業績有何亮點？對股價帶來多大的影響？比比同你逐隻分析！

 

 

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