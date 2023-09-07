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嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

內地8月以美元計價，進出口表現勝預期，惟數據仍連跌多月，嚇散港股輕微低開後挫逾百點，相繼失守10天、20天線，半日大市成交金額不足500億元；若成交未能配合，大市難反彈？下試18000點大關機會大嗎？美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾指中芯國際(00981)涉嫌違反美國對華為的制裁令，呼籲美國商務部應停止對華為及中芯的出口許可。中芯股價一度急挫6%，低見20.1元，貿然追入會否太冒險？內房8月銷售未見起色，數據指，百大房企實現銷售操盤金額3430.1億元人民幣，按年跌33.9%，按年降幅較7月進一步擴大。民企內房股衝高回落，恒大(03333)、融創(01918)及碧桂園(02007)最新均倒跌，不過仍在近期的高位，持貨者要把握走貨機會？未有貨仲可否入市？





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