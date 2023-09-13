加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

市場靜候今晚（13日）美國公布8月消費物價指數（CPI）及明天（14日）公布的生產物價指數（PPI），投資者態度轉趨審慎。各財金人士對美國息口走向預測方向一致，但對減息條件看法存分歧，如何判斷現時市場氣氛？美國又能否承受以第四季經濟作息率緩衝的後果？隔晚市場焦點為蘋果公司(AAPL)的秋季發布會，除了推出兩款新手錶外，iPhone 15系列四款新手機亦為一大亮點。然而，「果粉」們近年對蘋果新機的熱情漸減，加上環球手機需求下降，面對中國手機企業步步進逼的蘋果，現已陷「技術瓶頸」？蘋果隔晚股價跌逾1%，足以反映市場對蘋果新品毫無期望？蘋果新產品無為市場帶來驚喜，同為科技巨頭的甲骨文(ORCL)首季業績則為市場帶來「驚嚇」！收入雖有9%按年增長，但分項收入全遜預期，績後股價更中止六連升﹑錄21年來最大單日跌幅。面對疫後經濟復甦遜預期，為何甲骨文跑輸同業？未來恐被同業在人工智能(AI)範疇進一步拋離？

影片網址：https://youtube.com/live/RBTr8fwEIaU

►把時間軸拉到00:34開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請