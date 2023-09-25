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2023-09-25

【FX MONDAY】｜日央行按兵不動 結束寬鬆未有期？｜美息將見頂 美元升勢不再？｜金價部署策略

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嘉賓：博威環球投資業務發展部主管　毛偉廉

 

　　日本央行維持短期利率目標在負0.1厘不變，植田和男亦維持鴿派指引，指為實現持續且穩定2%既通脹目標，必要時更會加碼寬鬆。日本央行仍按兵不動，結束寬鬆貨幣政策既條件未充分？日元何時見底回穩？聯儲局主席鮑威爾言論繼續放鷹，點陣圖顯示今年仍有機會再加息一次，但有分析示警，指當局或忽視經濟放緩風險，再加息的壓力有機會較預期大，美國經濟可抵受得住多次加息的影響？現討論軟著陸係過份樂觀？美國撥款法案僵局未有解決跡象，聯邦政府下月初暫停運作的風險大嗎？金價由5月曾見2081.8美元後回落近一成，整固已近尾聲？宏觀經濟前景不明，金價明年有望重拾升勢，目前為撈底時機？

 

 

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