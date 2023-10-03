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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股今早假後復市，期內美債息續抽高至2007年以來新高，道指連跌兩日。恒指上周五急升逾400點後，今早甫開急跌近600點，再創今年新低。美債息高企，港股仍然易跌難升？下一防守關口睇17000點？中國恒大執行董事及主席許家印上星期因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。中國恒大(03333)及恒大物業(06666)今日復牌，恒大今早裂口高開後愈升愈有，曾經高見0.455元。公司壞消息不斷，為何股價仍向上？內地國慶假期出行數據增長強勁，假期前三天，國內遊出遊人次增逾七成，旅遊收入倍增。不過旅遊相關股今早跟隨大市向下，市場已消化相關利好消息？

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