加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：連連STAR FX總經理 陳欣

美國9月非農職位增長逾33萬個，遠超市場預期，反映勞工市場興旺，美國10年期債息一度創16年新高，對今年美國息口走向有何啟示？過往數次發生金融危機前夕，10年期債息都曾飆升，目前發生金融危機的風險有多大？美匯指數連續11星期上升，惟技術上已屬超買，短期或出現調整？以巴衝突升溫刺激市場避險情緒提高，紐約期油及布蘭特期油隔晚雙雙升逾3%；金價亦終止連跌9日頹勢，兩者之中，哪一類更值博？

影片網址：https://youtube.com/live/_-5DuNnVp2M

►把時間軸拉到00:45開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8