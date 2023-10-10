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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

受到風暴吹襲影響，港股昨日下午2時才恢復交易，內地國慶黃金周長假期結束，北水重臨之下，成交額仍有468億元，與上周五全日錄得約479億元相約。港股今日連升第四日，半日曾經大升近400點，高見17916點，重上廿天線，成交更增至逾400億元。在北水助攻下，港股能否重上萬八關？以巴衝突再起，市場擔憂伊朗等中東產油國或會捲入戰爭，國際油價飆升，「三桶油」半日均造好惟未見大升。在需求疲弱的情況下，國際油價今年能否重上每桶100美元的水平？中東局勢轉趨緊張，市場避險情緒升溫，刺激國際金價上漲。不過美債息高居不下令資金傾向流入債市，戰事對金價影響有限？聯儲局多位官員鴿派言論，美債息率有所回落，科技股成為推高大市的主力，現時又是否部署的好時機？

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