財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-10-27

普通話Friday｜恒指低位爭持勢試萬六？渣打國壽業績遜預期如何部署？

#香港股票分析師協會 #中國人壽 #hot talk 1點鐘 #銀行股 #連敬涵 #中資金融股 #港股 #渣打 #02628 #阿里巴巴 #京東 #09988 #02888 #09618 #日圓 #JPY

嘉賓：香港股票分析師協會理事　連敬涵

 

　　恒指10月12日高見18290，試穿50天線後無以為繼，其後反覆回落，本周二（24日）更收低於17000點關口，其後在17000點水平上下震盪，下周一為期指結算日，現時市場情緒較悲觀，多數分析認為恒指將會失守17000點關口，下試16000點無可避免？渣打(02888)及國壽(02628)先後公布第三季業績，表現皆遜於預期，渣打股價昨天（26日）大跌11.35%，國壽股價今早亦曾低見10.14元，跌幅近5.6%，並為去年11月30日以來最低，後市應如何部署？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Tex8lj0gNHc

 

►把時間軸拉到00:40開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#香港股票分析師協會 #中國人壽 #hot talk 1點鐘 #銀行股 #連敬涵 #中資金融股 #港股 #渣打 #02628 #阿里巴巴 #京東 #09988 #02888 #09618 #日圓 #JPY
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share