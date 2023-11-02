加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國聯儲局一連兩日議息後，一如市場預期維持息口不變，為連續兩次會議按兵不動，局方對進一步收緊政策持開放態度，被視為「鷹式暫停」。議息結果出爐後，美股道指彈超過200點，港股同樣向好，高開180點後升幅隨即擴大，重上10天線。內地最新公布的PMI欠佳引發加碼維穩憧憬，惟缺乏大水漫灌，港股短期仍以上落市為主？港股持續低迷，市場期望重現去年同期的反彈，即連升3個月的報復性升浪是否「希望愈大、失望愈大」？新能源車股陸續公布10月份銷量。比亞迪(01211)在銷量上繼續稱冠，達30萬輛。在「蔚小理」中，理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)單月交付創新高，按年均升約3倍，三隻仍為新能源車的首選嗎？踏入11月，相關股價即將迎來「收成期」？

影片網址：https://youtube.com/live/XHkXvmX_Ous

►把時間軸拉到00:33開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載