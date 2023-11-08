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2023-11-08

hot talk 1點鐘｜港股50天線受阻大市彈完未？｜醫藥股Q4吐氣揚眉 葉尚志點評翰森、石藥

#醫藥股 #葉尚志 #恒生指數 #第一上海 #hot talk 1點鐘 #香港股票 #生科股 #IPO #01093 #00941 #03692 #02268 #02269 #01810 #藥明生物 #藥明合聯 #石藥 #翰森 #小米

嘉賓：第一上海首席策略師　葉尚志

 

　　美債息率向下，美股連升第7天，港股昨日挫近300點失50天線後，今早窄幅上落。恒指低開19點後曾跌82點，報17588，之後喘穩倒升。雖然未有再進一步下試10天、20天線，惟港股回補裂口後，未能於兩至三個交易日內修復50日線並企穩，反彈之路甚艱難？早前只是跌浪中的反彈？香港上市生物科技指數升2%，帶挈一眾醫藥股造好，在美債息見頂的憧憬下，高Beta值的生科股有望造好！藥明生物(02269)旗下的藥明合聯昨日起公開招股，雖然業務具特色，惟現時市況談不上好，抽新股仍值博嗎？值得留意的是，第九批藥品集採擬中選結果早前已經出爐，葉尚志將會點評當中涉及的石藥集團(01093)及翰森製藥(03692)！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/HwXzcN8zEYY

 

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