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嘉賓：第一上海首席策略師 葉尚志

美債息率向下，美股連升第7天，港股昨日挫近300點失50天線後，今早窄幅上落。恒指低開19點後曾跌82點，報17588，之後喘穩倒升。雖然未有再進一步下試10天、20天線，惟港股回補裂口後，未能於兩至三個交易日內修復50日線並企穩，反彈之路甚艱難？早前只是跌浪中的反彈？香港上市生物科技指數升2%，帶挈一眾醫藥股造好，在美債息見頂的憧憬下，高Beta值的生科股有望造好！藥明生物(02269)旗下的藥明合聯昨日起公開招股，雖然業務具特色，惟現時市況談不上好，抽新股仍值博嗎？值得留意的是，第九批藥品集採擬中選結果早前已經出爐，葉尚志將會點評當中涉及的石藥集團(01093)及翰森製藥(03692)！

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