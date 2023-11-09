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嘉賓：匯盈集團研究部主管 陳鳳珠

內地再現通縮，恒指低開15點後一度逼近20天線，半日成交只有413.8億元。在成交未能配合下，港股重上18000點水平仍遙不可及？港股半日回吐54點，多隻藍籌股走勢向下，早前升勢只是跌浪後的反彈？市場憧憬聯儲局加息周期或已完結，利率感敏的科網股受捧，科指穩步上揚，先行企穩50天線且重上4000點水平，即將踏入科技股業績期，本港科技股仍有反彈空間？現時為入市時機？小米(01810)股價逆市6連升，繼續見逾年半高位，小米值得繼續看高一線？澳門將舉辦多場國際盛事，料可吸引大量旅客前往澳門，濠賭股在第四季能否殺出重圍？

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