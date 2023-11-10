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嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

外圍方面，聯儲局主席鮑威爾表示戰勝通脹言之尚早，必要時將毫不猶疑採取行動，美國加息周期未完？恒指在10月下旬多次持續測試17000關支持，更多次試穿該位，最終守住該位結算。11月初展開反彈浪，更曾升破50天線，惟其後再度回調，萬七關仍然未穩？新能源車方面，比亞迪(01211)今年首10個月新能源汽車產量為241.97萬輛，按年上升71%；同期銷量為238.14萬輛，按年增70.36%，單計10月份，銷量達30萬輛再創新高。理想汽車(02015)2023年第三季度汽車總交付量約10.51萬輛，按年增長296.3%，淨利潤28.1億人幣，較第二季度增加21.8%，按年扭虧為盈。另外，吉利(00175)擬分拆極氪在美國上市，新能源車如何部署？

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