加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股昨日急升682點後，今早高開95點報18174，已經為半日最高位，之後急吐逾三百點，失守萬八關。走勢上，恒指暫已形成穿頭破腳形態，反映資金昨日已在高位食糊？恒指18000關口阻力仍然較大，後市難向好？內地上日公布俗稱經濟「三頭馬車」的10月消費、工業及投資數據，工業、零售勝預期，固投遜預期。不過首10月房地產投資以及商品房銷售額均再創年內新低 ，即使即將推出萬億元規模的救市措施，對內房以至經濟利好作用仍有限？騰訊(00700)、京東(09618)、小鵬汽車(09868)上日已公布第三季業績，績後股價表現各異。比比對業績又是否收貨？績後是否買入好時機？

影片網址：https://youtube.com/live/JSNSwl9oRFI

影片網址：https://youtube.com/live/Bwi4dzsHiK0

►把時間軸拉到00:38開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱