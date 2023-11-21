加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

離岸人民幣周一顯著轉強，見3個月高位，帶動港股終止兩連跌，恒指半日再升逾百點，成交亦重上600億元，港股可繼續造好？小米(01810)周一收市後公布業績，第3季虧轉盈，收入按年增0.6%，經調整純利59億人幣勝預期。集團指小米汽車即將進行第2次冬季測試，同時需要加大投入資金，股價今早輕微高開後便調頭向下，皆因市場憂慮小米車發展計劃或影響淨利潤表現？小米由低位12元至今累升約四成，高追水位有限？即將放榜的快手(01024) ，市場關注集團廣告增長趨勢、本季盈利能力會否提升、管理層如何看待股東騰訊(00700)持股等，快手業績前後怎部署？股價近日逆市反覆上升，短線有無機會上試由8月初延伸而下、中期下降軌約62元附近阻力？

影片網址：https://youtube.com/live/wY_RFdQqrQs

►把時間軸拉到00:46開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱