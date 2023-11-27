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嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國上周感恩節後的「黑色星期五」購物節，本被《路透社》預期為「a lot quieter（靜太多了）」，Adobe Analytics報告顯示，黑色星期五購物者在美國的網購支出達到創紀錄的98億美元，其中對電子產品、智能手錶、電視和音響設備的需求推動當日網上銷售按年增長7.5%。優於市場預期的節目消費數據，或能成短線推升美匯指數（DXY）的利好因素？美國本周亦將公布多項經濟數據，哪項對市場影響最大？受美匯走弱帶動，金價（XAU）上周突破每盎司2000美元關口後有力企穩，惟現時市場恐慌情緒已回落至過去15年的紀錄第三低及疫情以來新低，對未來的恐慌消失下，作為避險工具的黃金後向如何？至於同為避險貨幣的日圓（JPY）近期雖有回升跡象，但市場預料日本央行（BoJ）12月會議將維持寬鬆政策不變，或限制日圓的反彈空間？有分析師預料日本或忍受日圓再跌3%才入市干預，William又有甚麼見解？





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