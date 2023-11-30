加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股早段表現反覆，低開後曾倒升17點，其後內地最新公布的11月製造業PMI差過預期，大市復再度向下，跌幅曾擴大至130點，跌穿10月24日低位（16879點），低見16863點，亦是今年以來低位，其後再度倒升，收復萬七關，跌勢回穩抑或有機會再向下調整？內地11月官方製造業PMI報49.4，按月下降0.1個百分點，連跌2個月，仍處於收縮區間，亦差過市場預期，內地經濟數據未有太大起色，繼續限制港股反彈力度？早前內地刺激經濟措施未見成效？嗶哩嗶哩 (09626)第3季業績亦出爐，淨營業額總額58.05億元人民幣，按年持平；淨虧損及經調整淨虧損按年均收窄。而手遊表現亦未如理想，移動遊戲營業額為按年少33%，遊戲收入將拖累今年整體業績表現？

影片網址：https://youtube.com/live/vG1x2CZh4n4

►把時間軸拉到00:56開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱