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嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事 任駿菲

現在市場共識是聯儲局已結束加息周期，並已開始討論何時減息及減息幅度，美匯指數持續回調，全球最大比特幣期貨ETF，ProShares的BITO目前持有14.7億美元，打破了2021年資產管理紀錄，美國連串比特幣ETF的申請，反映機構投資者對比特幣的興趣增加？比特幣已經漲到38000美元水平，這跟市場估計聯儲局加息周期結束有關嗎？如果聯儲局明年真的減息，比特幣會再創新高嗎？

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