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2023-12-01

普通話Friday｜BITO資產值創14.7億美元新高，反映對比特幣及加密貨幣興趣增加？

#潘渡投資 #港股 #Web3 #任駿菲 #金融科技 #比特幣 #分析 #hot talk 1點鐘 #虛擬貨幣

嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事　任駿菲

 

　　現在市場共識是聯儲局已結束加息周期，並已開始討論何時減息及減息幅度，美匯指數持續回調，全球最大比特幣期貨ETF，ProShares的BITO目前持有14.7億美元，打破了2021年資產管理紀錄，美國連串比特幣ETF的申請，反映機構投資者對比特幣的興趣增加？比特幣已經漲到38000美元水平，這跟市場估計聯儲局加息周期結束有關嗎？如果聯儲局明年真的減息，比特幣會再創新高嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/N9rFcAG6HNE

 

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