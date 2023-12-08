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嘉賓：華夏證券行政總裁 王榮昆

美國10月份JOLTs職位空缺及11月ADP私營企業職位變動數據，皆反映美國勞動力市場出現放緩跡象。今晚美國勞工部公布11月就業報告，市場預期失業率維持在3.9%，整體非農就業職位增加18萬個。數據會否加深市場對美國加息周期結束，以及最快在明年上半年減息的預期？另外，截至12月7日止，美國散戶投資者情緒指數顯示，看好美股的比例達到47.3%，是否預示美股即將見頂？現貨金價創下2135美元歷史新高後回調，但仍守穩在2000美元關口以上，明年會否借助聯儲局減息再創新高？另外，市場愈來愈相信，日本央行將於下個財政年度結束負利率寬鬆貨幣政策，圓匯急升，日圓兌美元今早（8日）曾跌至141，日圓是否已經展開長期升浪？

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