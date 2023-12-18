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嘉賓：連連 STAR FX 總經理 陳欣

美國聯儲局暗示轉鴿，刺激美債倒掛情況愈見嚴重；但主要負面影響之一的經濟衰退都無出現，債息倒掛對市場的實際拖累有限？現時聯儲局所預告的減息，是「好」還是「壞」的減息？受美債持續高企帶動的美股，未來跟隨美債回落的風險有多高？[在岸人民幣](CNY)受惠聯儲局暗示轉鴿，帶動上周人民幣對美元匯率由貶轉升。年底季節性結匯需求旺盛，加上人民幣的外部貶值壓力顯著減輕，預計對短期人民幣匯率有一定支撐？「返6」機會大嗎？要進一步推升人民幣，央行仍欠甚麼條件？年底降準機會大嗎？澳洲今日將公布年度經濟和財政展望，周二（19日）亦會公布最近一次議息會議紀錄，料對短線[澳元](AUD)走勢有甚麼影響？現時具備條件突破年中雙頂阻力0.69嗎？中澳關係修復能成澳元中長線利好因素？

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