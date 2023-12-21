加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

2023年只剩下5個交易日，股市假日氣氛濃厚，不少股份在年結前因基金大戶調整組合而呈一定波幅，大市近日調整後，恒指昨天（20日）守住10天線，不過20天線已見明顯阻力，資金入市態度審慎，節前港股一動不如一靜？聯儲局主席鮑威爾於上周罕有放鴿，透露在議息會議上曾商討減息，隨即引發市場人士對當局明年減息的憧憬。不過其後多名聯儲局官員對鮑威爾的鴿派說法降溫。當局態度屬曖昧不明，反映明年息口或仍有變數？近期電商平台股受壓，日前傳出抖音可能向阿里巴巴(09988)洽購「餓了麼」業務，對美團(03690)將構成競爭壓力。抖音已作出否認，美團股價回穩返80元水平，惟整體經營環境依然困難，平台高增長時期已過？

影片網址：https://youtube.com/live/y7RJoC9qGKw

►把時間軸拉到01:22開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱