加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

兔年即將過去，總結一年來恒指表現遜色，從今年1月3日以19570點開市，升至1月27日最高22700點開始反覆下跌，12月11日創15972點年內新低，其後略為反彈，惟17000點阻力大，隨著全球加息周期結束，龍年能否來個大翻身？近日汽能源車消息多多，外媒報道，拜登政府正討論提高對電動車等部分中國商品關稅，法國近日亦公布了一份排除中國製電動汽車在外的電動汽車補貼車型名單，導致電動車股受壓；另外，蔚來(09866)獲阿布扎比主權投資公司CYVN以22億美元進一步認購其A股股份，令CYVN持股量增至約20.1%。小鵬汽車(09868)亦傳首款量產車型G3及其改款產品G3i將於年內停產，小鵬回應是基於公司長期規劃所作的決定。另小鵬再遭騰訊(00700)減持2500萬股ADR股份。理想(02015)則宣布已完成全年交付量目標。車股可以繼續關注？龍年即將到來，甚麼板塊值博？

影片網址：https://youtube.com/live/455CSc6LV14

►把時間軸拉到01:08開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱