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嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事 任駿菲

美國證監會將於1月份就是否批准發行比特幣現貨ETF作出決定，近日市場傳言，美國證監會將會否決所有比特幣現貨ETF的申請，主要原因是認為相關產品未能達到證監會的法規。消息導致比特幣在本周三(3日)紐約開市前，由最高45559美元水平跌至最低40499美元，最大跌幅超過11%，其後雖然反彈，惟受制44800美元，今早曾失守43000美元。若然不獲批，比特幣會展開大型調整浪嗎？比特幣大約在3月份再次「減半」，從過去三次減半後，比特幣皆大幅上升，這次也不會例外，突破10萬在望？

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