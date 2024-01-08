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嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

日本石川縣能登半島於1月1日發生7.6級地震，野村按現時已公布的數據估算，地震造成直接經濟損失將會超過8100億日圓，佔整體名義GDP既0.15%，市場亦預料地震會拖慢日本央行修正超寬鬆貨幣政策的步伐，兩方面關連性大嗎？由於日本工資增幅未能跟上通脹，令消費者支出繼續低於疫情前水平，同一時間通脹高企，房產價格亦已升至泡沫水平，哪方面的因素為調整政策的關鍵？日圓今年受有多重利好因素支持，預料有多大上升空間？最新Fed Watch利率期貨數據預料，聯儲局3月就開始減息的機會率有約61%，而預料5月才開始減的機會率只有41%，惟通脹雖降溫但仍然過高，核心個人消費支出升幅仍超過3%，3月啟動減息時間表，會否太樂觀？金價由上年年底升到上2132美元的高位後有回調，曾跌穿過2000美元，其後在2000水平上下徘徊，今年金價可再次突破嗎？

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