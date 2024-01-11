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嘉賓：第一上海首席策略師 葉尚志

恒指半日彈高逾240點，暫且終止7連跌趨勢，本周有多項經濟數據出爐，哪些數據最值得關注？港股暫時守住16000關，能否確立雙底形態？美團(03690)今早一度飆高5%，高見76.1元，公司自上市以來首次回購股份，對提振股價有多大作用？藥明生物(02269)調整全年項目總數預測，刺激其股價及藥明康德(02359)分別飆高8%及近5%，事件對公司長遠的形象屬正面抑或負面？

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