財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-01-17

GLOBAL Wednesday｜減息步伐未明市場仍樂觀 美股回調醞釀中？｜2024年買美股 七雄仍然係首選？｜比特幣投資攻略

#減半 #BTC #hot talk 1點鐘 #聯儲局 #美國經濟 #減息 #比特幣 #陳刀仔 #美股七雄 #科技股 #標指 #美股 #DataLouder

嘉賓：大數據平台DataLouder創辦人　陳刀仔

 

　　美國經濟數據並未提供任何明確的跡象，加上再有聯儲局官員表示不急於減息，加劇了市場的波動性和不確定性，美國10年期債息重上4厘，隔晚美股全線下挫。若聯儲局將減息步伐推遲至年中甚至第三季，對美股而言是利好訊號？美股七雄去年大獲全勝，不過部分PE已經升至32倍以上，今年仍為投資首選？表現或無上年亮麗？隨著美國首批現貨比特幣ETF產品上周四上市交易，比特幣(BTC)短暫觸及49000美元以上的兩年高位後迅速回落，本同一度回落至41500美元水平，皆因資金從Grayscale Bitcoin Trust轉至新ETF？新上市ETF對比特幣造成多大影響？專家相信，比特幣短期內受到獲利拋售壓力的影響，但鑑於美國國債收益率較低以及市場對聯儲會提前降息的樂觀前景，其下行風險可能有限。比特幣價格短線跳水，反提供入場機會？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/2vqSBIvoFHw

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#減半 #BTC #hot talk 1點鐘 #聯儲局 #美國經濟 #減息 #比特幣 #陳刀仔 #美股七雄 #科技股 #標指 #美股 #DataLouder
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share