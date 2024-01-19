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嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國眾議院周四以314票對108票通過了一項撥款法案，為美國政府機構提供資金至3月1日，某些機構則到3月8日。目前該些政府機構將在周五（19日）之後將無資金供其繼續運作。這個短期支出法案旨在讓議員有時間就10月1日開始的財政年度撥款完成談判。不過，上述臨時撥款法案的規模為1.59億美元，低於民主黨要求是1.66億美元。美股近期走勢反覆，昨天（18日）納指100創下16982.29點收市新高，美股今年可維持升勢嗎？另外，內地近年大力推進可再生能源的普及應用，令傳統火力發電比例下降，導致相關部分的成本上升。不過，自今年1月1日起建立的煤電容量電價機制，令火電企業得以回收部分或全部固定成本，相關股份的估值有望提升？

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