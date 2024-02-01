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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國聯儲局連續4次會議維持利率不變，議息聲明強調在通脹持續回落至2%的信心增強前，減息並不合適。是次議息聲明及鮑威爾言論有何重點？聯儲局減息預期大降溫，美股借勢回落壓力大嗎？財新中國製造業採購經理指數(PMI)連續3個月擴張，錄得50.8，與上月持平，符合市場預期。早前公布的官方製造業PMI回升至49.2，結束3個月連跌，反映製造業景氣度回升，但連續4個月處於收縮區間，有關數據怎解讀？適逢中共中央政治局會議周三召開會議，強調今年要做好高質量發展這個首要任務。恒指今日跟隨A股反彈，春節前仲有無節日效應？惟上攻20天線都遇阻，萬六關已變成短期阻力？港股弱勢會否持續至2月？

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