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嘉賓：香港財務專業協會主席 邵志堯博士

香港投資界於兔年不但未能「兔」氣揚眉，港股恒指連續下穿多個支持位，1月更曾失守15000點心理關口，投資者只能守株待兔﹑靜候反彈時機。一般而言，股市較樓市先行約半年，現況反映港樓未來半年仍有下跌空間？本為樓市大好友的邵志堯博士，現時對港樓前景亦轉趨審慎，是市場氣氛影響﹑抑或是客觀條件不就？即使港府已提新移民計劃吸引專才來港，惟數據反映過去逾八成專才成功申獲香港身份後沒留港居住或工作，變相沒有為市場增加買賣或租務成交，政策似乎捉錯用神！港樓低迷市況持續，又能如何解決根源的結構性問題？

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