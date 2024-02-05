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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師席 李振豪

上周聯儲局主席鮑威爾指，最快在3月後減息，希望看到更多經濟數據，確保通脹持續降至2%的目標，又提到過去6個月數據表現好，某程度上不能成為通脹走向的真實指標。數據方面，最新公布的1月非農業職位增加35.3萬個，遠超預期近2倍，五月開始減息的可能性大嗎？另外，人行下調金融機構存款準備金率50點子，今日起生效，預料將向市場提供約1萬億元人民幣長期流動性，市場對減息的預期持續升溫，可憧憬人行今季或下季再減息降準？惟今次雖加大降存準金率力度，釋放1萬億元人民幣，但仍治標不治本？

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