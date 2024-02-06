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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

中央匯金公司擴大交易型開放式指數基金(ETF)的增持範圍，據報周一（5日）以485億買ETF，令內地股市擺脫頹勢，並帶動恒指早段一度升387點，高見15897點，收復10天線及20天線，港股反彈勢頭可持續多久？據行業預測，今年全球芯片銷售有望創新高，預計按年增長逾一成至近6,000億美元，輝達(NVDA)已連續三日創股價新高，市場對芯片行業的看法會否過分樂觀？除了芯片龍頭輝達以外，還有什麼股份值得留意？

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