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嘉賓：潘渡投資有限公司首席投資官 龔偉廷

美國聯儲局在今年首個議息會後宣布維持利率不變，主席鮑威爾強調，當局不太可能在3月份減息，其他聯儲局官員對短期利率走勢的觀點亦有分歧。然而，近期美股維持強勁表現，道指及標指昨天(8日)再創歷史新高，標指更曾升破5000點大關，收報4997.91點。整體經濟表現方面，美國1月份新增非農就業人口超過30萬，遠勝市場預期，加上通脹率逐步回落，美國陷入經濟衰退的機會率持續下降，反有可能成功軟著陸。在聯儲局預期今年合共減息75基點下，美股能否續創新高？

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