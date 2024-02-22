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嘉賓：第一上海首席策略師 葉尚志

繼有內地量化私募基金靈均投資因利用自動程式集中大量「沽貨」，遭滬深交易所暫停交易3個交易日兼公開譴責後，中證監新主席吳清再發揮「券商屠夫」本色，據報中證監向主要金融機構下達多條窗口指導，要求他們不要在早盤開盤和下午收盤半小時內淨賣出股票，還禁止機構投資者通過股指期貨做空A股、集中賣出。暴力救市已助A股連漲第七日，不過措施似乎未能惠及港股，指數早段續在16500點爭持，雖然暫穩守50天線，惟向上突破百天線動力仍然不足？旅遊平台股攜程(09961)上季純利下跌38%至13億人民幣，不過經調整EBITDA升逾9倍，全年計，攜程淨營業收入增長122%，純利升逾6倍，集團最新業績怎解讀？股價在早段不斷破頂，曾抽高半成迫近350元，績後怎部署？

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